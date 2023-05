Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | lunedì 29 maggio

...del successo della soap turca 'Ancora una volta si racconta l'eterna lotta tra buoni e cattivi' In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate diAmara ( QUI le) ...Il ragazzo si schianta ama per sua fortuna, Jana " la Mariana di cui abbiamo già parlato " ... Trame eLa Promessa: Tomas viene assassinato Jana si confida quasi subito con Tomas . ...Hunkar e Saniye tra tutti sono in preda al panico!Amara: Demir è del tutto fuori controllo! Demir ed Hunkar hanno visto un filmato in cui Zuleyha e Yilmaz si abbracciavano ...

“Terra amara”, le anticipazioni: un’inaspettata alleanza Tv Sorrisi e Canzoni

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 29 maggio: la trama della puntata in onda lunedì 29 maggio 2023 e cosa succederà.Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 29 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che mentre alla tenuta regna sovrano il caos, Adnan ed Uzum spariscono nel ...