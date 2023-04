Colliano | paese in festa per i 100 anni di Albina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn secolo di vita. Festeggerà oggi il traguardo più importante, i suoi 100di vita, la signoraPezzuto di. Classe 1923, vedova Cavallo, madre di due figli, la signora Pezzuto è una delle colonne portanti della cittadina dell’Alto Sele,, dove vive circondata dall’amore della sua famiglia. Donna amorevole e generosa, come la definiscono in, la nonninarappresenta, come spiega il sindaco della cittadina, Gerardo Strollo “un esempio di altruismo per le nuove generazioni“. Ed è alla centenaria e alla sua longevità che l’amministrazione comunale di, insieme alla famiglia, renderà omaggio alla signoracon la consegna, nel pomeriggio di oggi, di una targa. L'articolo ...