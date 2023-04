Tennis, Sinner in finale a Miami domenica alle 19 (diretta su Sky Sport Tennis) (Di sabato 1 aprile 2023) Continua la cavalcata di Jannik Sinner agli ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro ha battuto in rimonta anche Carlos Alcaraz al termine di una semifinale epica e accede, così, al match finale, dove ad attenderlo ci sarà il russo Daniil Medvedev.Le emozioni dell’incontro elettrizzante tra l’altoatesino e lo spagnolo sono tutte da rivivere grazie alle repliche di Sky Sport, con ampio spazio anche sul canale all news Sky Sport 24 con highlights e interviste live con Angelo... Leggi su digital-news (Di sabato 1 aprile 2023) Continua la cavalcata di Jannikagli ATP Masters 1000 di. L’azzurro ha battuto in rimonta anche Carlos Alcaraz al termine di una semiepica e accede, così, al match, dove ad attenderlo ci sarà il russo Daniil Medvedev.Le emozioni dell’incontro elettrizzante tra l’altoatesino e lo spagnolo sono tutte da rivivere grazierepliche di Sky, con ampio spazio anche sul canale all news Sky24 con highlights e interviste live con Angelo...

