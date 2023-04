Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Gemelli (Di sabato 1 aprile 2023) Papa Francesco verrà dimesso oggi, sabato 1 aprile, dall'ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverato da mercoledì e farà ritorno in Vaticano. Nel corso della giornata di ieri, dopo gli accertamenti, è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023)verrà, sabato 1 aprile, dall'ospedaledi Roma dove è ricoverato da mercoledì e farà ritorno in Vaticano. Nel corso della giornata di ieri, dopo gli accertamenti, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - Agenzia_Ansa : L'infezione polmonare di cui soffre il Papa Francesco è 'lieve', una 'bronchite'. Sarebbe stata provocata da un vir… - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: CARO PAPA FRANCESCO, PREGHIAMO PER TE! Ecco qui di seguito le informazioni dello staff medico che segue #PapaFrancesco pre… - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: Papa Francesco, aggiornamento dal Gemelli: previsto domani 1° aprile il rientro in Vaticano Questa mattina dopo aver fatto… -