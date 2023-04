Covid in Toscana: morti 3 uomini e 2 donne oggi, primo aprile. 163 i nuovi contagi. E 149 i ricoverati (4 in terapia intensiva) (Di sabato 1 aprile 2023) Si registrano 5 morti per Coronavirus in Toscana oggi, 1 aprile 2023. Si tratta di tre uomoni e due donne con un'età media di 73,6 anni. Sono 163 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 38 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 125 con test rapido. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 aprile 2023) Si registrano 5per Coronavirus in, 12023. Si tratta di tre uomoni e duecon un'età media di 73,6 anni. Sono 163 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 38 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 125 con test rapido.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertopontillo : RT @EmMicucci: Covid Rt sopra 1 in 13 regioni. Boom in Abruzzo, Marche e Campania. Ecco l'elenco: Abruzzo 1,23 Calabria 1,13 Campania 1… - EmMicucci : Covid Rt sopra 1 in 13 regioni. Boom in Abruzzo, Marche e Campania. Ecco l'elenco: Abruzzo 1,23 Calabria 1,13 C… - robertopontillo : RT @EmMicucci: #Covid Regioni a rischio alto #Ligiria #Piemonte #Sardegna #Toscana, oltre alla non valutabile #Sicilia A rischio moderato… - EmMicucci : #Covid Regioni a rischio alto #Ligiria #Piemonte #Sardegna #Toscana, oltre alla non valutabile #Sicilia A rischio… - AnsaToscana : In Toscana 156 nuovi casi Covid e 5 decessi. In aumento il tasso di positività e il numero dei ricoverati #ANSA -