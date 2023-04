Calcio | Premier League | il City supera 4-1 in rimonta il Liverpool e avvicina l' Arsenal

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023) Manchester, 1 apr. -(Adnkronos) - Il Manchestervince l'anticipo della 29/a giornata dicontro ilcon un netto 4-1. All'Etihad Stadium i Reds passano in vantaggio dopo poco più di un quarto d'ora grazie a Salah, ma il vantaggio dura appena dieci minuti con Alvarez che non fa rimpiangere Haaland assente per infortunio. Nella ripresa la squadra di Guardiola non lascia scampo a quella di Arteta con De Bruyne e Gundogan che chiudono la pratica in meno di dieci minuti prima del poker di Grealish. Ora ilsi porta momentaneamente a -5 dall'capolista, in campo alle 16 contro il Leeds.