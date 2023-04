Bando docenti all’estero: istanza da presentare entro il 30 aprile (Di sabato 1 aprile 2023) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato un Bando per la selezione del personale docente destinato all'estero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 aprile 2023) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato unper la selezione del personale docente destinato all'estero. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Bando docenti all’estero: istanza da presentare entro il 30 aprile - MarioDiLella : RT @cislscuola: ESTERO NEWS 5/2023 - Bando per la selezione dei docenti da destinare all'estero, domande entro il 30 aprile @CislNazionale… - cislscuola : ESTERO NEWS 5/2023 - Bando per la selezione dei docenti da destinare all'estero, domande entro il 30 aprile… - GDS_it : Un bando per docenti presso le scuole militari nell’anno scolastico 2023/2024. Le candidature dovranno essere prese… - Ticonsiglio : ??Concorso per insegnanti di Religione Cattolica: bando nel 2023 Slitta ancora il concorso per insegnanti di Religio… -