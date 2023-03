Ultime Notizie – “Centrale Zaporizhzhia in grave pericolo” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Creare una zona di sicurezza attorno alla Centrale di Zaporizhzhia è possibile ma non sarà facile, perché la situazione dal punto di vista militare è difficile, si parla sempre più di offensive, controffensive, attività militari. Il mio impegno è cercare alternative realistiche per proteggere l’impianto che si trova sempre in grave pericolo”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, intervenuto a ‘Skytg24 Live in Napoli’, di ritorno dalla sua settima missione in Ucraina, parlando della situazione della Centrale di Zaporizhzhia. “Un incidente nucleare – ha sottolineato Grossi – sarebbe gravissimo per tutto il mondo, non solo per russi o ucraini, le radiazioni non conoscono frontiere. Spero che questo sia un argomento forte a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) “Creare una zona di sicurezza attorno alladiè possibile ma non sarà facile, perché la situazione dal punto di vista militare è difficile, si parla sempre più di offensive, controffensive, attività militari. Il mio impegno è cercare alternative realistiche per proteggere l’impianto che si trova sempre in”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, intervenuto a ‘Skytg24 Live in Napoli’, di ritorno dalla sua settima missione in Ucraina, parlando della situazione delladi. “Un incidente nucleare – ha sottolineato Grossi – sarebbe gravissimo per tutto il mondo, non solo per russi o ucraini, le radiazioni non conoscono frontiere. Spero che questo sia un argomento forte a ...

