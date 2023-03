Milan, Bennacer e il retroscena sull’Arsenal (Di venerdì 31 marzo 2023) Ismael Bennacer poteva tornare all’Arsenal dopo l’esperienza nel settore giovanile dei Gunners. Arteta voleva portarlo a Londra... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Ismaelpoteva tornare all’Arsenal dopo l’esperienza nel settore giovanile dei Gunners. Arteta voleva portarlo a Londra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanWorldForum : Le scelte di Pioli per Napoli - Milan Le news -) - GiancarloMazz18 : DI MARCIO Domenica incontro di BOX - TAEKWONDO per aggiudicare la corona della WBA: NAPOLI Vs. MILAN Valido per l… - ACMLV89 : @pauldeb891 Sisi Bennacer si è fatto male dopo Lazio Milan ed è tornato a Firenze, per cui Krunic è stato obbligato… - la_rossonera : ??La probabile formazione del Milan in vista del match di domenica contro il Napoli. Le ultime sulle scelte di Piol… - ManusaltatoACM : Secondo sto Football and Retards il Milan è fortunato, lo stesso Milan che ha avuto maignan fuori 5 mesi, kalulu ch… -