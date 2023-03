Continuiamo così, facciamoci del male: il divieto di sventolare le bandiere al Maradona è inutile e dannoso (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Continuiamo così, facciamoci del male”: la celeberrima battuta di Nanni Moretti nel film Bianca, del 1982, rivolta a un commensale che non ha mai assaggiato la Sacher Torte, si adatta alla perfezione al surreale braccio di ferro tra i tifosi del Napoli e le istituzioni cittadine che sta caratterizzando (e rovinando) il clima di festa per il probabilissimo raggiungimento da parte della squadra azzurra del terzo, meraviglioso scudetto. A chi, come noi, ha vissuto la indescrivibile gioia dei primi due trionfi, tutto ciò sembra incredibile: sfido chiunque abbia conservato nel proprio cuore le emozioni del 1987 e del 1990 a sostenere che avrebbe potuto mai prevedere quello che sta accadendo in città. Non ci soffermeremo sulla polemica, pure sacrosanta, sui prezzi dei biglietti, e neanche sulla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“del”: la celeberrima battuta di Nanni Moretti nel film Bianca, del 1982, rivolta a un commensale che non ha mai assaggiato la Sacher Torte, si adatta alla perfezione al surreale braccio di ferro tra i tifosi del Napoli e le istituzioni cittadine che sta caratterizzando (e rovinando) il clima di festa per il probabilissimo raggiungimento da parte della squadra azzurra del terzo, meraviglioso scudetto. A chi, come noi, ha vissuto la indescrivibile gioia dei primi due trionfi, tutto ciò sembra incredibile: sfido chiunque abbia conservato nel proprio cuore le emozioni del 1987 e del 1990 a sostenere che avrebbe potuto mai prevedere quello che sta accadendo in città. Non ci soffermeremo sulla polemica, pure sacrosanta, sui prezzi dei biglietti, e neanche sulla ...

