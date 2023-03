Ultime Notizie – Usa | incidente tra elicotteri militari | almeno 9 morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 30 marzo 2023) Potrebbero essere nove le persone morte in unche ha coinvolto duenella contea di Trigg, nel Kentucky. I notiziari locali riferiscono che l’è avvenuto intorno alle 21,35 ora locale. In una dichiarazione alla Bbc, un portavoce della base militare di Fort Campbell ha affermato che i dueHh60 Blackhawk si sono schiantati durante “una missione di addestramento di routine”. “Lo stato dei membri dell’equipaggio è sconosciuto in questo momento”, ha riferito. “Il comando è attualmente concentrato sulla cura deie l’assistenza alle loro famiglie”. Glicoinvolti sono della 101ª Divisione Aviotrasportata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione