Papa Francesco in ospedale | il cardinale Sandri celebrerà la messa delle Palme

(Di giovedì 30 marzo 2023), ricoverato al Gemelli, non potrà celebrare ladella Domenica. Al suo posto, officierà ilLeonardo, vice decano del collegio cardinalizio. Che ha confermato un piano d'emergenza, vista l'indisposizione del Pontefice, per la celebrazione dei riti pasquali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - curcio3aa : RT @salvatrash1: silvio berlusconi che va nella stanza dell’ospedale dove è ricoverato papa francesco per farlo morire prima di lui https:… - daniele19921 : RT @ParoleCristiane: Per favore, non dimenticate di pregare per me! Papa Francesco -

Leggi anchericoverato, in dubbio partecipazione a celebrazioni pasqualiricoverato, "quadro clinico in progressivo miglioramento" "Come diceva san Giovanni XXIII 60 anni fa nella ...Il 'quadro clinico è in miglioramento'. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, assicura che le condizioni di salute distanno lentamente migliorando. Bergoglio resta, comunque, ricoverato al Policlinico Gemelli. Per questo la Santa Sede ha già nominato i cardinali che celebreranno le messe della ...Un invito "ad unirci alle preghiere che si elevano al Signore in tutto il mondo per la salute del Santo Padre, come ormai noto ricoverato al Policlinico Gemelli a motivo di un'infezione delle vie respiratorie". Lo ha rivolto l'arcivescovo di Trani - Barletta - Bisceglie, mons. Leonardo D'...

Il cardinale Re dall’altare e il Papa assiso su un lato, limitato nei movimenti dalla gonartrosi al ginocchio destro. Ma nessuno al momento può dire se Francesco sarà dimesso dal policlinico per ...VICENZA - Poco prima delle 8:00, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Lovara a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, per un’auto finita rovesciata dopo aver impattato contro ...