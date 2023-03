Keanu Reeves: “L’ultimo momento di beatitudine? Quello con il mio tesoro” (Di giovedì 30 marzo 2023) “L’ultimo momento di beatitudine? Quello con il mio tesoro”. È la prima volta che Keanu Reeves cita in pubblico la sua compagna, la visual artist Alexandra Grant, con cui fa coppia da alcuni anni. La dichiarazione d’amore è apparsa in un’intervista su People. E Reeves, 58enne, ha ricordato Alexandra, 49enne, così: “Eravamo a letto. Sorridevamo, ridevamo e ridacchiavamo. Ci sentivamo benissimo. È stato davvero bello stare insieme”. I due sono insieme dal 2017 anche se si sono incontrati la prima volta nel 2009. In questi anni però hanno collaborato professionalmente a diversi progetti come la fondazione della X Artists Books, una piccola casa editrice. Al 2019 risale la prima uscita pubblica della coppia, anche se Reeves la definì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “dicon il mio”. È la prima volta checita in pubblico la sua compagna, la visual artist Alexandra Grant, con cui fa coppia da alcuni anni. La dichiarazione d’amore è apparsa in un’intervista su People. E, 58enne, ha ricordato Alexandra, 49enne, così: “Eravamo a letto. Sorridevamo, ridevamo e ridacchiavamo. Ci sentivamo benissimo. È stato davvero bello stare insieme”. I due sono insieme dal 2017 anche se si sono incontrati la prima volta nel 2009. In questi anni però hanno collaborato professionalmente a diversi progetti come la fondazione della X Artists Books, una piccola casa editrice. Al 2019 risale la prima uscita pubblica della coppia, anche sela definì ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Keanu Reeves: “L’ultimo momento di beatitudine? Quello con il mio tesoro” - Antico_Egitto : Keanu Reeves lo ha rifatto! La star ha fatto un regalo a tutti gli stuntmen di John Wick 4 - Best Movie - badtasteit : Durante le riprese di #JohnWick4 ogni stunman doveva morire più e più volte e, per qusto, Keanu Reeves ha scelto un… - infoitcultura : 'Su queste maglie tutte le volte che siete 'morti' sul set'. L'omaggio di Keanu Reeves agli stuntmen di John Wick 4 - ArchilocoFe1983 : @LisiMariagrazia @MCriscitiello Secondo me il punto è un altro: c’è un limite a tutto. E neppure Perry Mason o Kean… -