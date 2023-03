Superbonus 110, cessione dei crediti: c'è più tempo. Detrazione a 10 anni per ?chi non riesce (ma non per i redditi bassi) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Superbonus 110, arriva la doppia soluzione che dovrebbe contribuire a smaltire la montagna di 19 miliardi di crediti bloccati. Un veicolo finanziario in grado acquistare e rivendere i crediti,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 marzo 2023)110, arriva la doppia soluzione che dovrebbe contribuire a smaltire la montagna di 19 miliardi dibloccati. Un veicolo finanziario in grado acquistare e rivendere i,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Immobili24 : Sto facendo fare lavori per superbonus al 110% per un importo superiore a 516mila euro con cessione del credito all… - InfinitoIsacco : RT @Antiogu60: Il ministro della #Diseconomia il #LeghiottoPiteco Giorgetti.. Prima blocca i crediti del Superbonus 110%, poi in parlamento… - roby_italy_51 : RT @tranellio: In Germania hanno il reddito di cittadinanza e lo hanno anche aumentato, ma qualcuno dice: la Germania non ha il debito pubb… - ImpresaItalia : Superbonus villette 110%: quali documenti? - NemesiBg : RT @tranellio: In Germania hanno il reddito di cittadinanza e lo hanno anche aumentato, ma qualcuno dice: la Germania non ha il debito pubb… -