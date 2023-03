Uccide tre bambini e tre adulti in una scuola a Nashville | chi è l’ex studentessa autrice della strage

(Di martedì 28 marzo 2023) È tornata in quellache aveva frequentato da piccola, imbracciando un fucile d’assalto, e ha compiuto una vera e propria: tredi 9 anni e tre– la preside, il custode e una supplente – sono stati uccisi nella sparatoria avvenuta ieri alla Convent School di, nel Tennessee. A fare fuoco una 28enne, Audrey Elizabeth Hale, rimasta poi uccisa dopo il blitz di polizia che ha messo in salvo il resto degli studenti. Era entrata da una porta laterale dopo aver sfondato una vetrata con il calcio del fucile, per quattordici minuti ha seminato il panico tra aule e corridoi. Le forze dell’ordine sono arrivate intorno alle 17 italiane, instaurando un vero e proprio conflitto a fuoco con la donna, rimasta uccisa. Al momento non sono chiari i motivi dell’agguato, ciò che è emerso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eterea_eterea : RT @fratotolo2: #Nashville, strage in una scuola cristiana: 28enne trans uccide 6 persone, tre sono bambini #AudreyHale - rtl1025 : ?? Negli #StatiUniti ennesima strage a scuola, una ragazza uccide sei persone, tra cui tre bambini

Roma, 28 mar - Ha un nome, un cognome e anche un'identità di genere la killer che ieri a Nashville si è introdotta in una scuola elementare uccidendo a colpi di arma da fuocoadulti ebambini di nove anni: l'autrice della strage è Audrey Hale , una ragazza di 28 anni che sui social si identificava come trans utilizzando i pronomi maschili ( he - him ).Il killer, le vittime, la scuola In una conferenza stampa, il portavoce della polizia, Don Aaron , ha confermato che i morti includonobambini,membri dello staff e l'assassino.

Una strage che Audrey Hale, 28 anni, ha compiuto in soli 14 minuti usando tre armi – tra cui un fucile semiautomatico leggero AR e una pistola – prima di essere uccisa dalla polizia. Un piano messo a ...Negli Usa è di almeno sei morti, tre bambini e tre adulti, il bilancio dell'ennesima strage in una scuola americana: una 28enne ex allieva, Audrey Hale, è entrata nella Covenant School (una scuola ele ...