Così una “mini” scommessa su Deutsche Bank ha bruciato 30 miliardi (e fatto guadagnare gli speculatori) (Di martedì 28 marzo 2023) I regolatori hanno individuato un’operazione da 5 milioni di euro che potrebbe aver innescato il crollo dell’istituto, causando un «domino» impressionante: Borse ko, bond in rialzo e 1,6 miliardi di capitalizzazione di Deutsche Bank spazzati via. Così i fondi speculativi hanno guadagnato molto (rischiando molto poco) Leggi su corriere (Di martedì 28 marzo 2023) I regolatori hanno individuato un’operazione da 5 milioni di euro che potrebbe aver innescato il crollo dell’istituto, causando un «domino» impressionante: Borse ko, bond in rialzo e 1,6di capitalizzazione dispazzati via.i fondi speculativi hanno guadagnato molto (rischiando molto poco)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ma come si fa a scadere a un livello così becero, offensivo, nei confronti di una collega giornalista. Il quotidian… - ZZiliani : Per questo (e così rispondo ai tanti che mi scrivono preoccupati dopo lo stand by di oggi) non c'è alcun motivo per… - ladyonorato : Spazio europeo dei dati sanitari: nobili propositi celano enormi rischi per la libertà dei cittadini. Così si prepa… - Giopeppinello : @ritadallachiesa @enricamagri Si vabbè. Ma dia una letta… si accorgerà che non è così come crede - p_dellaventura : RT @FrancesDiBi: Da #Parigi a #Sainte_Soline, le nuove generazioni scendono in strada per una visione alternativa di società. #Macron e il… -

Il Cdm approva il disegno di legge per vietare cibi sintetici Così il ministro della Salute Orazio Schillaci alla conferenza stampa al termine del Cdm. CIBO ...dei ministri al ddl che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di cibo sintetico è una promessa ... La nuova Francia contro Macron: le lotte sociali si uniscono a quelle ambientali Da Parigi a Sainte - Soline, le nuove generazioni scendono in strada per una visione alternativa di società. Il presidente e il governo scelgono la violenza e l'indifferenza, ma così proteste diverse si uniscono Più Emmanuel Macron reprime il dissenso , più la ... Fedez, lite in corso con Luis Sal Ecco cosa sta succedendo ... l'ex re dei paparazzi aveva rivelato che Chiara Ferragni avrebbe costretto il marito a fare una ... Se così fosse, chissà se uno dei due diretti interessati deciderà di spiegare i veri motivi dietro ... il ministro della Salute Orazio Schillaci alla conferenza stampa al termine del Cdm. CIBO ...dei ministri al ddl che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di cibo sintetico èpromessa ...Da Parigi a Sainte - Soline, le nuove generazioni scendono in strada pervisione alternativa di società. Il presidente e il governo scelgono la violenza e l'indifferenza, maproteste diverse si uniscono Più Emmanuel Macron reprime il dissenso , più la ...... l'ex re dei paparazzi aveva rivelato che Chiara Ferragni avrebbe costretto il marito a fare... Sefosse, chissà se uno dei due diretti interessati deciderà di spiegare i veri motivi dietro ... Crisi bancaria, perché la finanza è così fragile Valori.it