(Di martedì 28 marzo 2023) Francescoè ildel Pd al. “Ora iniziamo un lavoro parlamentare in raccordo con il partito e che avrà come punto riferimento costante le piazze, i luoghi dei bisogni degli italiani”, questo l’indirizzo del neopresidente proposto dalla segretaria Elly Schlein “per la sua solidità, capacità politica ed esperienza” ed eletto per acclamazione stamattina dairi dem. Una lunga riunione, aperta da Schlein, con numerosi interventi. Da Graziano Delrio a Marco Meloni, Walter Verini, Enrico Borghi tra gli altri. Nel lungo elenco due gli interventi da segnalare: lauscente Simonae Sandra Zampa. Entrambe critiche sulcon cui è stata condotta la partita dei capigruppo. L’appunto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #BREAKING Francesco #Boccia è stato eletto per acclamazione nuovo capogruppo del #PD al Senato. - rsimoni62 : RT @SenatoriPD: Francesco #Boccia è il nuovo capogruppo del @pdnetwork al #Senato, eletto per acclamazione dall'assemblea del gruppo. Graz… - SecolodItalia1 : Boccia nuovo capogruppo Pd al Senato. Malpezzi mastica amaro: il metodo non mi è piaciuto - Batman91307601 : @lucianoghelfi Boccia, il nuovo che avanza. - elizabethmaci : RT @Phastidio: Il nuovo che è avanzato prosegue l'avanzata. Per acclamazione. Pd, Francesco Boccia nuovo capogruppo al Senato - Politica -… -

Così Francesco, appena elettopresidente del gruppo Pd del Senato dall'assemblea del partito per acclamazione."Poi c'è la scommessa dell'Europa - ha aggiunto - l'Italia deve tornare a ...Come anticipato ieri da Affaritaliani.it Francescoè ilcapogruppo al Senato del Pd . L'assemblea lo ha eletto per acclamazione. 'Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla ...... è stato ministro per gli Affari Regionali nel governo Conte II L'assemblea dei senatori Pd, in corso a Palazzo Madama, ha eletto per acclamazione Francescocapogruppo. Prevista a breve ...

Pd, Francesco Boccia nuovo capogruppo al Senato - Politica Agenzia ANSA

Come le piazze di Firenze e Milano, l’assemblea Cgil a Rimini e le altre piazze. Il PD deve trasformare quell’attività in azione legislativa”, le parole di Francesco Boccia, nuovo capogruppo al Senato ...Così Francesco Boccia, appena eletto nuovo presidente del gruppo Pd del Senato dall'assemblea del partito per acclamazione. "Poi c'è la scommessa dell'Europa - ha aggiunto - l'Italia deve tornare a ...