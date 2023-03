(Di lunedì 27 marzo 2023) Si inaugura giovedì 6 aprile alle ore 18 presso la Galleria Bulgaria a Roma (via Monte Brianzo, 60) la mostra collettiva . L’esposizione, organizzata dall’Istituto di Cultura Bulgaro a Roma in collaborazione con la curatrice Susanna Wagner Horvatovicova, durerà fino al 23 aprile e vede protagonisti i principali esponenti del Gruppo XXL di Sofia, un

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilmiodiabete : Photo credits: Gruppo XXL, Sofia 1996 La mostra collettiva i “Bad Boys” del Gruppo XXL si inaugura giovedì 6 april… -

...vicino alla cantabilità di Ramones e Beach. ...come la Epitaph (1981) di Brett Gurewitz dei... Pennywise) eterritorio statunitense (... ex - compagno didi El Hefe - si affaccia lo ...Però membridi mercenari. Dall'altra i ... fino a configurare il fenomenocosiddetto ...al gemellaggio dei romanisti con i croati...dei romanisti con i croatiBluedella ......allo storicoromanista dei Fedayn per poi bruciarlo nel proprio stadio - sono gemellati con quelliNapoli, mentre tra i giallorossi il patto di alleanza è stretto con iBluedella ...