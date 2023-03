Panico: «Inter, dopo l’ultima partita abbiamo una consapevolezza» (Di domenica 26 marzo 2023) Entra nel vivo il campionato di Serie A Femminile, con l’inizio della poule scudetto. La prossima settimana l’Inter Women è attesa dalla partita contro la Fiorentina, che oggi ha pareggiato 3-3 contro il Milan. Proprio della partita ha parlato l’allenatrice delle viola Patrizia Panico. consapevolezza – dopo il 3-3 di oggi contro il Milan, la Fiorentina Femminile si prepara per la prossima gara contro l’Inter. Al termine dell’analisi sulla prestazione odierna, l’allenatrice delle viola Patrizia Panico ha commentato proprio la partita contro le nerazzurre allenate da Rita Guarino: «Ci sono tante cose oggi da portare a casa in vista della prossima partita. Soprattutto la consapevolezza di avere a ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Entra nel vivo il campionato di Serie A Femminile, con l’inizio della poule scudetto. La prossima settimana l’Women è attesa dallacontro la Fiorentina, che oggi ha pareggiato 3-3 contro il Milan. Proprio dellaha parlato l’allenatrice delle viola Patriziail 3-3 di oggi contro il Milan, la Fiorentina Femminile si prepara per la prossima gara contro l’. Al termine dell’analisi sulla prestazione odierna, l’allenatrice delle viola Patriziaha commentato proprio lacontro le nerazzurre allenate da Rita Guarino: «Ci sono tante cose oggi da portare a casa in vista della prossima. Soprattutto ladi avere a ...

