Sam Neill: "Robin Williams? La persona più triste che abbia mai incontrato"

"Era la persona più triste che avessi mai incontrato". Così ha detto Sam Neil di Robin Williams, il compianto attore di Mrs. Doubtfire e Will Hunting che si è tolto la vita a 63 anni l'11 agosto del 2014. Neil, che recitò con lui in "L'uomo bicentenario", ha parlato del loro legame nel suo nuovo libro "Did I Ever Tell you This?": "Parlavamo del più e del meno, a volte anche delle scene che stavamo per girare. Erano chiacchierate bellissime, lui era irresistibilmente e enormemente divertente". Nonostante questo, però, aveva intuito che qualcosa non andava in lui: "Aveva fama, era ricco, la gente lo amava, i figli erano splendidi… aveva il mondo ai suoi piedi. Eppure mi dispiaceva per lui più di quanto riuscissi a esprimere. Era l'uomo più solo su un pianeta solitario – ha concluso Neil -. Quando tutti ...

