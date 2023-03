Mondiali Pattinaggio | Guignard - Fabbri sono argento nella danza su ghiaccio

(Di sabato 25 marzo 2023) - La coppia azzurra si aggiudica la prima medaglia iridata in carriera, la quinta in assoluto per laitalianacompetizione in corso a Saitama in ...

- La coppia azzurra si aggiudica la prima medaglia iridata in carriera, la quinta in assoluto per la danza italiana nella competizione in corso a Saitama in ...Charléne Guignard e Marco Fabbri incantano, volano e salgono sul secondo gradino del podio aididi figura in corso di svolgimento a Saitama , in Giappone. È una giornata memorabile per l'Italia a 9 anni di distanza dal capolavoro di Cappellini Lanotte che addirittura ...SAITAMA (GIAPPONE) " Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno vinto la medaglia d'argento nella danza aidisul ghiaccio a Saitama (Giappone). La coppia azzurra, campione d'Europa in carica, è stata preceduta solo dagli statunitensi Madison Chock e Evan Bates, nuovi iridati, ma hanno ...

La coppia azzurra di danza, a Saitama, in Giappone, in pista alla 7.35 italiane: davanti solo gli statunitensi Choick-Bates. La medaglia è alla portata. Il Campionato mondiale del 2024 ritornerà dopo 92 anni a Montreal in Canada (18-24 marzo).