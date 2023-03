Meloni soddisfatta: "Sui migranti cambio di passo" (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Schiarite a Bruxelles, nel cielo dove è comparso un timido sole ma soprattutto nei rapporti tra Roma e Parigi. Dal "lungo e ampio" colloquio tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente francese, Emmanuel Macron, è scaturito un riavvicinamento tra i due leader che finora hanno avuto un rapporto complicato e incerto. Dallo scontro sull'assegnazione di un porto alla Ocean Viking - a novembre - alle scintille dopo la decisione del capo dell'Eliseo di accogliere a Parigi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, lo scorso mese. E proprio sulla gestione delle migrazioni i due leader hanno siglato un'alleanza. In particolare per fronteggiare la crisi tunisina che spaventa la Francia almeno quanto l'Italia. Ma l'allineamento è stato segnalato anche nelle questioni cruciali dei prossimi mesi: dalla riforma del ... Leggi su agi (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Schiarite a Bruxelles, nel cielo dove è comparso un timido sole ma soprattutto nei rapporti tra Roma e Parigi. Dal "lungo e ampio" colloquio tra la presidente del Consiglio, Giorgia, e il presidente francese, Emmanuel Macron, è scaturito un riavvicinamento tra i due leader che finora hanno avuto un rapporto complicato e incerto. Dallo scontro sull'assegnazione di un porto alla Ocean Viking - a novembre - alle scintille dopo la decisione del capo dell'Eliseo di accogliere a Parigi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, lo scorso mese. E proprio sulla gestione delle migrazioni i due leader hanno siglato un'alleanza. In particolare per fronteggiare la crisi tunisina che spaventa la Francia almeno quanto l'Italia. Ma l'allineamento è stato segnalato anche nelle questioni cruciali dei prossimi mesi: dalla riforma del ...

