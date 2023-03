Brioche | biscotti e baci di dama a base di farina di grillo | «È un’innovazione ma gli animalisti sono contrari»

(Di sabato 25 marzo 2023)dipreparati condi. E i clienti apprezzano. Mentre il governo prepara una regolamentazione del settore con scaffali appositi ed etichette dedicate, c’è chi prova a sperimentare. È il caso di Michele Taddio, titolare del Palapa di via Tenni, zona Baragalla a Reggio Emilia. Il Resto del Carlino racconta che Taddio ha lanciato sul mercato una serie di prodotti. E la sua clientela ha preso la novità «con tantissima curiosità, e considerando che sinora l’ho veicolata solo sui social e col passaparola, immagino che questa curiosità aumenterà. Anche perché nei video mostro anche il processo di produzione. Di sicuro in tanti hanno provato ad assaggiarle». Le reazionistate variegate: «A molti piace, e la riprendono, altri ...

Reggio Emilia, 25 marzo 2023 – Tra chi plaude alla novità, chi ne apprezza sinceramente il gusto, chi la osteggia apertamente in nome della tradizione culinaria italiana, una cosa è certa: la farina ...