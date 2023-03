Auto benzina e diesel oltre il 2035, c’è l’accordo Germania-Ue (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Un accordo fra il governo tedesco e la Commissione europea è stato raggiunto nella disputa sul bando alla produzione di nuovi veicoli con motori a combustione dal 2035. Lo ha annunciato il vice Presidente della Commissione, Frans Timmermans. “Abbiamo raggiunto un accordo con la Germania sul futuro impiego degli efuel (i carburanti di origine sintetica, ndr) nelle Auto. Ora lavoreremo per introdurre standard di emissioni di Co2 nelle regolamentazioni delle Auto da adottare il prima possibile”, ha affermato. “Lavoreremo sull’adozione del regolamento sulle emissioni il prima possibile e la Commissione – ha sottolineato Timmermans – seguirà rapidamente con i passi giuridici necessari ad applicare il considerando 11” del regolamento, che riguarda proprio i combustibili sintetici, conclude. In sostanza, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Un accordo fra il governo tedesco e la Commissione europea è stato raggiunto nella disputa sul bando alla produzione di nuovi veicoli con motori a combustione dal. Lo ha annunciato il vice Presidente della Commissione, Frans Timmermans. “Abbiamo raggiunto un accordo con lasul futuro impiego degli efuel (i carburanti di origine sintetica, ndr) nelle. Ora lavoreremo per introdurre standard di emissioni di Co2 nelle regolamentazioni delleda adottare il prima possibile”, ha affermato. “Lavoreremo sull’adozione del regolamento sulle emissioni il prima possibile e la Commissione – ha sottolineato Timmermans – seguirà rapidamente con i passi giuridici necessari ad applicare il considerando 11” del regolamento, che riguarda proprio i combustibili sintetici, conclude. In sostanza, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Per il vicecommissario Ue Timmermans la direttiva green sulle case e lo stop alle auto Diesel e benzina nel 2035 so… - matteosalvinimi : Stop al divieto di auto a benzina e diesel dal 2035: insieme al Ministro dell’Ambiente e al Ministro delle Imprese… - LegaSalvini : ++ GLI ITALIANI SOSTENGONO LA SCELTA DEL GOVERNO DI SCHIERARSI CONTRO IL DIVIETO ALLE AUTO DIESEL E BENZINA DAL 203… - joseadss : RT @LaVeritaWeb: Il vertice Ue di marzo su dossier migranti, fiscal compact e blocco delle auto diesel e benzina 2035, non ha portato a nes… - parole_libere66 : RT @LaVeritaWeb: Il vertice Ue di marzo su dossier migranti, fiscal compact e blocco delle auto diesel e benzina 2035, non ha portato a nes… -