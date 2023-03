“Non potete farmi questo”. GF Vip 7, Oriana in confessionale a supplicare gli autori (Di venerdì 24 marzo 2023) Continuano i momenti di tensione al GF Vip 7. Ora sono Oriana Marzoli e Nikita Pelizon ad essersi scontrate nuovamente, anche se per essere più precisi è l’influencer venezuelana la più avvelenata. Non ha affatto accettato una decisione che è stata presa nelle scorse ore e addirittura ha deciso di correre subito in confessionale, affinché possa essere fatta un’altra scelta. A svelare tutto è stata la stessa modella, che è sembrata essere molto dispiaciuto da ciò che stava accadendo in quei frangenti. E al GF Vip 7 non ha parlato solo di Oriana Marzoli, infatti Nikita Pelizon si è soffermata anche su Antonino Spinalbese e sul fatto che lei avesse avuto un’idea differente in passato. Che ora ha cambiato radicalmente: “Antonino mi ha stupita e ho cambiato opinione su di lui. Non pensavo che lui fosse una persona così profonda e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Continuano i momenti di tensione al GF Vip 7. Ora sonoMarzoli e Nikita Pelizon ad essersi scontrate nuovamente, anche se per essere più precisi è l’influencer venezuelana la più avvelenata. Non ha affatto accettato una decisione che è stata presa nelle scorse ore e addirittura ha deciso di correre subito in, affinché possa essere fatta un’altra scelta. A svelare tutto è stata la stessa modella, che è sembrata essere molto dispiaciuto da ciò che stava accadendo in quei frangenti. E al GF Vip 7 non ha parlato solo diMarzoli, infatti Nikita Pelizon si è soffermata anche su Antonino Spinalbese e sul fatto che lei avesse avuto un’idea differente in passato. Che ora ha cambiato radicalmente: “Antonino mi ha stupita e ho cambiato opinione su di lui. Non pensavo che lui fosse una persona così profonda e ...

