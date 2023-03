Meloni: «Se la Tunisia crolla rischiamo 900mila rifugiati» (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovedì, intervenendo alla sessione del Consiglio dedicata ai migranti, Meloni aveva cercato di catalizzare l’attenzione dei colleghi sul tema che le sta più a cuore: «Se la Tunisia crolla del tutto si rischia una catastrofe umanitaria, con 900mila rifugiati». Poi ha ringraziato la Commissione per il lavoro svolto su impulso del Consiglio europeo di febbraio e per la lettera inviata a seguito della tragedia di Cutro, chiedendo però «azioni rapide e concrete» per bloccare le rotte nel Mediterraneo. Al termine della prima giornata di Consiglio europeo, la premier italiana e il presidente francese si vedono a tu per tu (senza le rispettive delegazioni) poco prima delle 23, nell’hotel del centro di Bruxelles, dove alloggiano. La gestione dei flussi migratori è stato uno tra i temi, ma anche il sostegno ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovedì, intervenendo alla sessione del Consiglio dedicata ai migranti,aveva cercato di catalizzare l’attenzione dei colleghi sul tema che le sta più a cuore: «Se ladel tutto si rischia una catastrofe umanitaria, con». Poi ha ringraziato la Commissione per il lavoro svolto su impulso del Consiglio europeo di febbraio e per la lettera inviata a seguito della tragedia di Cutro, chiedendo però «azioni rapide e concrete» per bloccare le rotte nel Mediterraneo. Al termine della prima giornata di Consiglio europeo, la premier italiana e il presidente francese si vedono a tu per tu (senza le rispettive delegazioni) poco prima delle 23, nell’hotel del centro di Bruxelles, dove alloggiano. La gestione dei flussi migratori è stato uno tra i temi, ma anche il sostegno ...

