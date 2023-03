Gambe amputate dopo un’aggressione per motivi di viabilità: il giudice assolve a sorpresa tutti gli imputati (Di venerdì 24 marzo 2023) Per un’aggressione durante una lite banale, dovuta a motivi di viabilità, perse l’uso di entrambe le Gambe. Ma per quell’aggressione a Gaetano Barbuto Ferraiuolo, 23 anni, non ci sono colpevoli: il tribunale di Napoli Nord ha assolto tutti gli imputati “per non aver commesso il fatto”. La sentenza pronunciata dal giudice Daniele Grunieri ha fatto cadere le accuse nei confronti di tre giovani: Antonio Sgamato, 26enne di Sant’Antimo, Raffaele Chiacchio, 19enne di Grumo Nevano, e Antimo Belardo, 28enne di Sant’Antimo. Tutt’e tre furono arrestati un mese dopo il fatto con l’accusa di tentato omicidio poi furono rimessi in libertà e rinviati a giudizio con il reato derubricato a lesioni gravissime. I fatti avvennero la sera del 20 settembre 2020, lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Perdurante una lite banale, dovuta adi, perse l’uso di entrambe le. Ma per quell’aggressione a Gaetano Barbuto Ferraiuolo, 23 anni, non ci sono colpevoli: il tribunale di Napoli Nord ha assoltogli“per non aver commesso il fatto”. La sentenza pronunciata dalDaniele Grunieri ha fatto cadere le accuse nei confronti di tre giovani: Antonio Sgamato, 26enne di Sant’Antimo, Raffaele Chiacchio, 19enne di Grumo Nevano, e Antimo Belardo, 28enne di Sant’Antimo. Tutt’e tre furono arrestati un meseil fatto con l’accusa di tentato omicidio poi furono rimessi in libertà e rinviati a giudizio con il reato derubricato a lesioni gravissime. I fatti avvennero la sera del 20 settembre 2020, lungo ...

