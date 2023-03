Nuovo naufragio a largo della Tunisia, cinque i morti accertati (Di giovedì 23 marzo 2023) , mentre 28 sarebbero le persone disperse in mare Un Nuovo naufragio è stato registrato nella giornata di oggi, 23 marzo. Questa volta la tragedia si è consumata nelle acque di fronte la Tunisia, dove un barcone sovraccarico era diretto a Lampedusa. A Fornire la notizia è stato Romdhane Ben Amor di Ftdes, il Forum tunisino per i diritti sociali ed economici. Il portavoce ha detto: “cinque corpi di migranti sono stati recuperati e altri cinque migranti sono stati salvati, ma 28 risultano ancora dispersi”, spiegando poi i dettagli, ovvero che l’imbarcazione è affondata “perché era sovraccarica”. Su di essa viaggiavano 38 persone, per lo più provenienti dalla Costa d’Avorio. Questo Nuovo naufragio riaccende il dibattito sulla questione sicurezza e immigrazione. A tal ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 marzo 2023) , mentre 28 sarebbero le persone disperse in mare Unè stato registrato nella giornata di oggi, 23 marzo. Questa volta la tragedia si è consumata nelle acque di fronte la, dove un barcone sovraccarico era diretto a Lampedusa. A Fornire la notizia è stato Romdhane Ben Amor di Ftdes, il Forum tunisino per i diritti sociali ed economici. Il portavoce ha detto: “corpi di migranti sono stati recuperati e altrimigranti sono stati salvati, ma 28 risultano ancora dispersi”, spiegando poi i dettagli, ovvero che l’imbarcazione è affondata “perché era sovraccarica”. Su di essa viaggiavano 38 persone, per lo più provenienti dalla Costa d’Avorio. Questoriaccende il dibattito sulla questione sicurezza e immigrazione. A tal ...

