Meloni al vertice Ue: “L’immigrazione ora è un tema centrale, prima era impensabile” (video) (Di giovedì 23 marzo 2023) Dal vertice Ue «mi aspetto passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio, posso dire che sono soddisfatta dall’ultima versione della bozza di conclusioni che sta girando»: lo ha detto il premier Giorgia Meloni, arrivando a Bruxelles. Meloni ha sottolineato che nel testo «si chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda la verifica al prossimo Consiglio Ue». Quello dei migranti «è un tema considerato oggi centrale, qualcosa che era impensabile fino a qualche mese fa e viene seguito passo passo dal Consiglio». LEGGI ANCHE Immigrazione illegale e rimpatri insufficienti, ora la Ue dà ragione alla Meloni: va cambiato registro Migranti, la fermezza dell'Italia sveglia l'Ue: dalla Commissione un piano in 20 punti. Ecco cosa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) DalUe «mi aspetto passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio, posso dire che sono soddisfatta dall’ultima versione della bozza di conclusioni che sta girando»: lo ha detto il premier Giorgia, arrivando a Bruxelles.ha sottolineato che nel testo «si chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda la verifica al prossimo Consiglio Ue». Quello dei migranti «è unconsiderato oggi, qualcosa che erafino a qualche mese fa e viene seguito passo passo dal Consiglio». LEGGI ANCHE Immigrazione illegale e rimpatri insufficienti, ora la Ue dà ragione alla: va cambiato registro Migranti, la fermezza dell'Italia sveglia l'Ue: dalla Commissione un piano in 20 punti. Ecco cosa ...

