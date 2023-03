Inps, nel 2022 volano i contratti stabili, +336.455 (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel 2022 sono stati attivati 8.058.560 contratti di lavoro mentre ne sono cessati 7.617.318 con un saldo positivo di 441.242 unità: lo si legge nell'Osservatorio Inps sul precariato secondo il quale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Nelsono stati attivati 8.058.560di lavoro mentre ne sono cessati 7.617.318 con un saldo positivo di 441.242 unità: lo si legge nell'Osservatoriosul precariato secondo il quale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di In… - MediasetTgcom24 : Inps: nel 2022 crescono i licenziamenti economici: +41% su anno #inps #licenziamenti #23marzo - Italian : Inps, nel 2022 volano i contratti stabili, +336.455 - fisco24_info : Inps, nel 2022 volano i contratti stabili, +336.455: Dopo lo stop crescono anche i licenziamenti economici (+41%) - fastenseat : @AlfonsoFuggetta @Agenzia_Entrate per più anni mi ha contestato, chiedendo di visionarli, le ricevute dei versament… -