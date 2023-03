Gaeta | pestato a sangue per futili motivi | 43enne in gravi condizioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 marzo 2023). Un’aggressione violenta avvenuta di recente, per, ma che comportato seri danni alla vittima: due individui si sono scagliati con ferocia contro undel posto, procurandogli ferite moltoe per le quali ha ricevuto una prognosi di 25 giorni. Ecco cosa è successo nel dettaglio. Violenze sessuali su minori stranieri: pensionato romano finisce in carcere Controlli dei carabinieri aI servizi di controllo ordinari da parte della Compagnia Carabinieri di Formia continuano senza sosta, su tutto il territorio, senza sconti, soprattutto in vista del fine settimana, durante il quale le occasioni di illeciti aumentano fisiologicamente, come dimostrano i bollettini pubblicati da sempre. Tali controlli effettuati da parte dell’Arma, sono finalizzati alla ...