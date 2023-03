“Ecco chi vince il Gf Vip”, il nome è pesantissimo: l’ultimo pronostico (Di giovedì 23 marzo 2023) News Tv. “Ecco chi vince il Gf Vip”: il nome è pesantissimo – Manca pochissimo alla finale del “Grande Fratello Vip”. Chi vincerà la settima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? Qualcuno avanza qualche pronostico e azzarda nomi. È il caso di Attilio Romita, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale «Novella 2000». leggi anche: Choc al “Gf Vip”, è successo tutto nel cortiletto: scoppia il panico in Casa leggi anche: “GF Vip 7”, Orietta Berti pungente su Antonella Fiordelisi: cosa ha rivelato La finale del reality show andrà in onda lunedì 3 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. I primi tre finalisti di questa edizione sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. In gara sono rimasti al “GF Vip 7” altri sei ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 marzo 2023) News Tv. “chiil Gf Vip”: il– Manca pochissimo alla finale del “Grande Fratello Vip”. Chirà la settima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? Qualcuno avanza qualchee azzarda nomi. È il caso di Attilio Romita, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale «Novella 2000». leggi anche: Choc al “Gf Vip”, è successo tutto nel cortiletto: scoppia il panico in Casa leggi anche: “GF Vip 7”, Orietta Berti pungente su Antonella Fiordelisi: cosa ha rivelato La finale del reality show andrà in onda lunedì 3 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. I primi tre finalisti di questa edizione sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. In gara sono rimasti al “GF Vip 7” altri sei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Ieri @ZanAlessandro ha sostenuto che raccontassi balle su mamme e figli scelti a catalogo. Ecco il catalogo online:… - SimoPillon : Per @ZanAlessandro che insulta a vanvera, ecco un altro catalogo per l'#uteroinaffitto con le varie opzioni: bianca… - LaVeritaWeb : Ecco chi ci ha rovinato la vita. Sileri racconta di essere stato minacciato dal capo di gabinetto del suo ministro:… - qnazionale : Superbonus 110, proroga per le villette: ecco chi si salva - EttoreNicolucci : @SecolodItalia1 Ecco chi siete -