Andrea Tombolini, l'accoltellatore del Carrefour di Assago finisce in comunità: «Non può stare in carcere» (Di giovedì 23 marzo 2023) Il giudice delle indagini preliminari di Milano Patrizia Nobile ha deciso che il posto giusto per la custodia cautelare di Andrea Tombolini non è il carcere ma la comunità. Tombolini deve fronteggiare le accuse di omicidio e tentato omicidio per gli accoltellamenti al Carrefour di Assago dello scorso ottobre. Il 46enne accoltellò a morte un dipendente del centro commerciale e ferì gravemente due persone prima di essere arrestato. Al pubblico ministero ha detto di aver ucciso perché pensava di essere malato e provava invidia per chi stava bene. Una perizia psichiatrica lo ha dichiarato completamente capace di intendere e di volere. Non finirà quindi agli arresti domiciliari, come aveva chiesto la sua difesa, ma in una comunità. Dalla quale non potrà ...

