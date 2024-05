Settima tappa Giro d’Italia 2024 | Pogacar domina anche la cronometro - Ganna secondo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Non conosce ostacoli la maglia rosa Tadej, che fa va valere la sua forzandolaindividuale da Foligno a Perugia di 40 km, valida per la. Dietro lo sloveno si piazza l’azzurro Filippo, staccato di diciassette secondi, e l’americano Sheffield: LA CRONACA Tadejsempre più padrone della corsa rosa. Il campione sloveno consolida la maglia rosa vincendo la prova contro il tempo in 51’44”, alla media di 47 km/h.a 17?, l’azzurro Filippo, detentore del record dell’ora. Terzo, a 49?, ...

Una Corsa Rosa fuori dall’ordinario - Una Corsa Rosa fuori dall’ordinario - Quella di oggi è la settima tappa della corsa rosa. si sviluppa tra Foligno e Perugia, è lunga 40,6 km, e si snoda nella campagna umbra. Sul tracciato di gara In questa particolare occasione, abbiamo ...

Pogacar è un marziano in maglia rosa: domina la crono Foligno-Perugia e già blinda il Giro d’Italia - Pogacar è un marziano in maglia rosa: domina la crono Foligno-Perugia e già blinda il Giro d’Italia - Un marziano in rosa. Con un casco da astronauta e due gambe non di questo pianeta che spingono forte sui pedali. Tadej Pogacar vince la cronometro Foligno-Perugia battendo Filippo Ganna di 17 secondi ...

Pogacar vince la crono di Perugia, battuto Ganna - Pogacar vince la crono di Perugia, battuto Ganna - PERUGIA (ITALPRESS) - Un capolavoro contro il tempo, una spallata clamorosa al Giro d'Italia 2024. La maglia rosa Tadej Pogacar vince la settima tappa, la ...