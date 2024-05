F1 - qualifiche GP Imola 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il circuito Enzo e Dino Ferrari diè pronto a ospitare il settimo round della stagionedi Formula 1. Il Circus ritorna in terra emiliana dopo un anno di assenza, con il Gran Premio del 2023 cancellato a causa della devastante alluvione che aveva colpito la zona in quelle settimane. Ad oggi, però,è pronta a ripartire, e il paddock tornerà ad occupare l’autodromo tra il 17 e il 19 di maggio. La Formula 1 torna alla tradizionaleazione dopo due gare sprint; sono dunque previste tre prove libere, una sessione die una gara domenicale. Leandranno in scena nella giornata di sabato 18 maggio, qualche ora dopo l’ultima sessione di prove libere. L’ultima pole position, assegnata nel 2022, era andata a Max Verstappen, che questo weekend cercherà ...

La Formula 1 lascia gli Stati Uniti dopo aver disputato il Gran Premio di Miami, per volare in Europa e – più precisamente – in Italia. Il Circus torna ad Imola dopo due anni, con l’appuntamento del 2023 cancellato all’ultimo minuto a causa ...

La Formula 1 vola in Italia, per disputare il Gran Premio di Imola , settima tappa del mondiale 2024 . Il Circus ritorna così sul circuito emiliano dopo un anno di assenza, con l’evento che era stato annullato nel 2023 a causa della devastante ...

La Formula 1 lascia gli Stati Uniti dopo il Gran Premio di Miami, per volare in Italia per disputare il GP di Imola . Il circuito di Enzo e Dino Ferrari torna ad ospitare il Circus dopo un anno di assenza, con l’appuntamento del 2023 cancellato a ...

Rvm Palestrina calcio, il presidente Imola: “In Promozione non saremo una chimera” - Rvm Palestrina calcio, il presidente imola: “In Promozione non saremo una chimera” - La squadra del presidente Daniele imola ha vinto anche sul campo della Semprevisa (1-0 con gol di Luca Salvati), chiudendo all’incredibile quota di 80 punti frutto di 25 vittorie e 5 pareggi. Dunque ...

6h di Spa, Qualifica: Fuoco e Ferrari ancora davanti - 6h di Spa, Qualifica: Fuoco e Ferrari ancora davanti - FUOCO IMBATTIBILE Lo avevano ammesso chiaramente: in casa Ferrari dopo la debacle di imola sono intervenuti in maniera drastica affinché simili errori non si ripetano più. Nonostante anche un Balance ...

Tutor, medico e spesa a domicilio: il successo del cohousing per anziani nato 23 anni fa - Tutor, medico e spesa a domicilio: il successo del cohousing per anziani nato 23 anni fa - Anna è arrivata per prima: ottant’anni, impiegata in pensione. Poi c’è Giancarlo, classe 1948 e un passato da giardiniere. Rosanna invece lavorava nei campi ed è venuta a vivere qui dopo una brutta se ...