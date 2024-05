Pogacar batte Ganna nella crono di Perugia | il racconto della tappa 7 del Giro d’Italia Ordine d' arrivo e classifica

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – La7 deld'Italia 2024 propone al gruppo la temutissimametro di 40,6 km da Foligno a, la prova contro il tempo più lunga alla Corsa Rosa a partire dal 2015. A complicare ulteriormente le cose per gli ultimi a scendere in strada è il vento laterale che, unito a uno straordinario tempo di 52'01'', sembra spianare la strada al ritorno al successo di Filipposul terreno più amico. Invece no, perché Tadej, nel giorno del compleannomaglia rosa, blinda il suo simbolo del primato vincere lametro con un tempo di 51'44'' ottenuto con una media oraria di 47.087 km/h. Numeri da campione che stridono con la prova sottotono di Geraint Thomas, che fatica sulla salita di ...

Il Giro d’Italia 2024 affronta oggi la settima na tappa e arriva il momento della prima cronometro. La corsa rosa prevede oggi, 10 maggio, i 40,6 km da Foligno a Perugia, in diretta tv e streaming. In Umbria, la maglia rosa Tadej Pogacar difende il ...

La settima tappa del Giro d’Italia 2024 è la cronometro individuale di 40,6 chilometri da Foligno a Perugia, in programma per la giornata di venerdì 10 maggio. Si tratta probabilmente della frazione più delicata della prima settima na per quanto ...

Una Corsa Rosa fuori dall’ordinario - Una Corsa Rosa fuori dall’ordinario - Quella di oggi è la settima tappa della corsa rosa. si sviluppa tra Foligno e perugia, è lunga 40,6 km, e si snoda nella campagna umbra. Sul tracciato di gara In questa particolare occasione, abbiamo ...

Pogacar è un marziano in maglia rosa: domina la crono Foligno-Perugia e già blinda il Giro d’Italia - Pogacar è un marziano in maglia rosa: domina la crono Foligno-perugia e già blinda il Giro d’Italia - Un marziano in rosa. Con un casco da astronauta e due gambe non di questo pianeta che spingono forte sui pedali. Tadej Pogacar vince la cronometro Foligno-perugia battendo Filippo Ganna di 17 secondi ...

Ciclismo Pogacar allunga in testa - Ciclismo Pogacar allunga in testa - Tadej Pogacar ha dimostrato ancora una volta di essere un fenomeno.