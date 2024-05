Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +0,38%, Londra +0,61% - Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +0,38%, Londra +0,61% - chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,38% a 8.219 punti, Londra lo 0,61% a 8.432 punti, Francoforte lo 0,44% a 18.762 punti e Madrid lo 0,5% a 11.105 punti.

Chiusura tonica per Piazza Affari (+0,93%) spinta dalle trimestrali - chiusura tonica per Piazza Affari (+0,93%) spinta dalle trimestrali - Milano, 10 mag. (askanews) – chiusura in rialzo per Piazza Affari e le Borse europee nonostante l’andamento incerto di Wall Street in una seduta ancora ricca di trimestrali, mentre i verbali della Bce ...

Affari tuoi, Amadeus incassa lo smacco finale. La Rai “diserta” l’ultima puntata: “Zero riconoscenza” - Affari tuoi, Amadeus incassa lo smacco finale. La Rai “diserta” l’ultima puntata: “Zero riconoscenza” - si apre una fase di incertezza riguardo al futuro di questo slot televisivo di punta. Il passaggio di Amadeus al Nove offre nuove prospettive e potenziali rinnovamenti nell’offerta televisiva, ma nel ...