Pogacar cannibale al Giro d’Italia - l’appello disperato di Ganna | “Vai pian - rallenta”

Non conosce ostacoli la maglia rosa Tadej Pogacar , che fa va valere la sua forza domina ndo anche la cronometro individuale da Foligno a Perugia di 40 km, valida per la Settima tappa Giro d’Italia 2024 . Dietro lo sloveno si piazza l’azzurro Filippo ...

Giro d’Italia 2024, salta la Cima Coppi: “Impossibile transitare sullo Stelvio, c’è il rischio valanghe” - Giro d’Italia 2024, salta la Cima Coppi: “Impossibile transitare sullo Stelvio, c’è il rischio valanghe” - La tappa Livigno-Santa Cristina in Val Gardena è in programma il 21 maggio. La Provincia di Bolzano: “Non possiamo riaprire la strada”. Gli organizzatori devono trovare un percorso alternativo ...

Ciclismo Pogacar allunga in testa - Ciclismo pogacar allunga in testa - Tadej pogacar ha dimostrato ancora una volta di essere un fenomeno.