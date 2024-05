Serie C - il programma del secondo turno dei playoff e dell'andata dei playout | gli orari e dove vederle

(Di venerdì 10 maggio 2024) Continuano idiC NOW per la stagione 2023/24. Sabato si torna in campo per accedere alla fase nazionale e conquistare l`ultimo...

Ultimi 90 minuti in Serie B, dove ci sono ancora dei discorsi aperti sia nella parte alta della classifica che nelle ultime posizioni. L`unica...

Il LIVE in diretta di Trieste-Torino , sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Christian ha monopolizzato le prime due partite, riuscendo a mettere a segno due colpi ...

Il LIVE in diretta di Treviglio-Fortitudo Bologna , sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Si va al cambio di campo con gli uomini di coach Caja che hanno rispettato il pronostico della vigilia ...

LBA Playoff - Gara 1 Virtus Bologna vs Bertram Derthona sabato alle 20:30 - LBA playoff - Gara 1 Virtus Bologna vs Bertram Derthona sabato alle 20:30 - Solo nei playoff, invece, il capitano bianconero ha realizzato 139 ... al Derthona (dal 2019 al 2022), essendo stato anche protagonista della promozione in serie Adel club piemontese. Ha collezionato ...

Coach Antimo Martino eletto Miglior Allenatore della Serie A2 2023-2024 - Coach Antimo Martino eletto Miglior Allenatore della serie A2 2023-2024 - Ha poi guidato per quattro stagioni da capo allenatore il Basket Ravenna, in serie A2, con una semifinale playoff ed una finale di Coppa Italia come risultati di rilievo. Nel 2018 è passato alla ...

Trofei LNP 2023/2024: il miglior allenatore di Serie A2 è Antimo Martino - Trofei LNP 2023/2024: il miglior allenatore di serie A2 è Antimo Martino - Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per la serie A2 Old Wild West per la ...