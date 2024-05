Ryan Reynolds ha definito in questo modo il cucciolo scelto per interpretare la sua variante canina Proprio come la sua controparte umana, anche Dogpool , la variante canina di Deadpool , ha un aspetto molto particolare. Ne ha parlato recentemente ...

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono "nervosi" temendo di spoilerare il loro futuro nel MCU - deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono "nervosi" temendo di spoilerare il loro futuro nel MCU - Tra le pagine del magazine è presente un articolo sull'atteso deadpool & Wolverine, il terzo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario interpretato da Ryan Reynolds che ha permesso a Hugh ...

Deadpool & Wolverine: il regista ammette i recenti fallimenti della Marvel e parla delle sorprese del film: “Non avevamo una lista desideri” - deadpool & Wolverine: il regista ammette i recenti fallimenti della Marvel e parla delle sorprese del film: “Non avevamo una lista desideri” - Nel corso di un’intervista con EW, il regista Shawn Levy ha parlato delle sorprese in serbo per i fan in deadpool & Wolverine, che arriverà nei cinema a luglio. Parlando delle comparsate di personaggi ...

Deadpool & Wolverine rischia di avere troppi camei Shawn Levy non è preoccupato - deadpool & Wolverine rischia di avere troppi camei Shawn Levy non è preoccupato - Il regista del film ha spiegato di non essere preoccupato dal numero di camei del film, e c'è un motivo specifico per la sua tranquillità.