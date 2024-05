La donna per me | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 10 maggio 2024) Laper me: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, venerdì 10 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Laper me,del 2022 diretto da Marco Martani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Andrea vive con Laura, conosciuta ai tempi dell’università, e mancano 24 ore al loro matrimonio. Ma lui è pieno di dubbi che condivide con i suoi tre migliori amici nel corso della serata di addio al celibato: si sente soffocare, e gli sembra di essersi lasciate sfuggire tante occasioni, ad esempio quella di diventare qualcuno nel mondo della musica. Dopo la serata con gli amici Andrea assiste ad una sorta di tempesta elettrica e si risveglia in una casa diversa dalla sua, con accanto unaadocchiata durante l’addio al celibato. In pratica è dentro la vita ...

