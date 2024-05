Il ministero alla Salute pubblica le nuove linee guida sulla procreazione assistita e inserisce delle novità particolarmente interessanti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo la fecondazionedell’ovulo, se c’è stato il consensomedicalmente, questo non può essere più revocato e la donna può richiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner sia deceduto o se è cessato il loro rapporto. È questa unaprevisioni più importanti inserite nellecontenenti le indicazioniprocedure etecniche di Pma appenate in Gazzetta ufficiale daldella. ...

Roma, 10 maggio 2024 – C’è una novità importante nell’ambito della Procreazione medicalmente assistita (pma). Il consenso non potrà essere revocato e la donna potrà ri chiedere l’impianto dell’embrione anche in caso di cessazione del rapporto con ...

Dove Osano le cicogne, debutto al cinema per Angelo Pintus - Dove Osano le cicogne, debutto al cinema per Angelo Pintus - Prenderanno il via lunedì 13 maggio a Roma le riprese del film Dove osano le cicogne, che vede protagonista - per la prima volta al cinema - Angelo Pintus. (ANSA) ...