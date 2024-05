Kathryn Bigelow perdona Netflix: dopo la cancellazione di Aurora, nuovo film per la regista Premio Oscar - kathryn Bigelow perdona netflix: dopo la cancellazione di Aurora, nuovo film per la regista Premio Oscar - La Bigelow è la regista di film come The Hurt Locker, con cui ha trionfato agli Oscar nel 2009, Zero Dark Thirty, Near Dark, Point Break e il sottovalutatissimo Strange Days. È stata una delle registe ...

Bridgerton 3: il cast completo della nuova stagione - Bridgerton 3: il cast completo della nuova stagione - Tutti i membri del cast del terzo capitolo della serie netflix prodotta da Shonda Rhimes e ispirata ai romanzi rosa di Julia Quinn ...

Could John Mulaney's streaming hit Everybody's in L.A. revive live TV - Could John Mulaney's streaming hit Everybody's in L.A. revive live TV - kathryn Van Arendonk explains why people can’t look away from the comedian's odd new hit, and why live events might just be the future of streaming.