Giro d’Italia 2024 - Pogacar | Posso ancora migliorar - è una delle mie migliori prove a cronometro

(Di venerdì 10 maggio 2024) La maglia rosa Tadejha vinto nettamente ladi Perugia grazie ad una prova stellare, mettendosi alle spalle due specialisti come Filippo Ganna e Magnus Sheffield, e guadagnando moltissimo sui diretti rivali per la classifica generale del. All’arrivo il fuoriclasse sloveno della Uae Emirates ha dichiarato ai microfoni della Rai: “È passato molto tempo dall’ultima crono che ho fatto, quella dei Mondiali. Ho lavorato molto nellecontro il tempo da allora, ho sempre avuto qualche dubbio di cosa facessi, se ero pronto al 100%, ma oggi è andata molto bene. Ci sarà un’altra crono qui, potrò allenarmiper il Tour“. Sull’andamento della sua prova: “Al primo intermedio ero più veloce di Thomas e mi sono detto di dover accelerare ...

