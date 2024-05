Tra Holden e Sarah Toscano di Amici 23 c' è del tenero? Lui spiazza | Ti ammiro tanto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 10 maggio 2024) Alcune dichiarazioni del cantante di Rudy Zerbi riaccendono speranze dei fan su un possibile flirt in corso tra lui e l'allieva della squadra Cucca-Lo. Ormai manca pochissimo alla semifinale di23, in onda domenica 12 maggio su Canale 5. Nel frattempo, la produzione ha deciso di riunire i concorrenti rimasti in gara per rivivere la loro esperienza e condividere le loro storie. Le dichiarazioni disuIl cantante allievo di Rudy Zerbi, si è lasciato andare per la prima volta a delle confessioni inedite sulla sua compagna di viaggio, astro nascente della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Sembra cheabbia scelto di farle una dedica speciale e decisamente inaspettata. Il dettaglio ad23 che …