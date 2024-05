Promozione Play off e play out - un sabato emozionale e di verdetti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dagli scontri del Del Conero e del Pierucci uscirà le due finaliste che si contenderanno lo spareggioin Eccellenza per poi affrontare la vincitrice del Girone B. Al Benelli, gara da dentro o fuori, per Vismara e Castelfrettese. Mister Ceccarelli (Portuali): “Daremo tutto!” VALLESINA, 10 maggio 2024 – Si giocherà al Del Conero di Ancona ed al Benelli di Pesaro, che palcoscenici!!!, due delle tre partiteoff eout che il campionato diGirone A propone per domani 11 maggio. Poi anche l’impianto del Pierucci di Moie sarà teatro di un’altra gara da dentro o fuori. Ecco il programma: Portuali Dorica – Biagio Nazzaro (Del Conero) ore 15; Moie Vallesina – S.Orso (Pierucci) ore 16,30; Vismara – Castelfrettese (Benelli) ore 17. Un pomeriggio dalle forti ...

