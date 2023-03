Terremoto in Afghanistan e Pakistan, scossa di magnitudo 6.5: 12 morti e 200 feriti | VIDEO (Di mercoledì 22 marzo 2023) Terremoto in Afghanistan: oggi, mercoledì 22 marzo 2023, comunicati i numeri delle vittime: almeno 12 persone sono morte e duecento sono rimaste ferite. La scossa di magnitudo 6,5 ha colpito la parte nord-orientale del Paese. Lo annuncia il governo talebano. Il sisma è stato avvertito anche diverse grandi città Pakistane e fino alla capitale indiana Nuova ... Terremoto in Afghanistan e Pakistan, scossa di magnitudo 6.5: 12 morti e 200 feriti VIDEO TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)in: oggi, mercoledì 22 marzo 2023, comunicati i numeri delle vittime: almeno 12 persone sono morte e duecento sono rimaste ferite. Ladi6,5 ha colpito la parte nord-orientale del Paese. Lo annuncia il governo talebano. Il sisma è stato avvertito anche diverse grandi cittàe e fino alla capitale indiana Nuova ...indi6.5: 12e 200TAG24.

