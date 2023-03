Omicidio Sarah Scazzi, lo zio Michele Misseri ottiene uno sconto di pena (Di mercoledì 22 marzo 2023) pari a 41 giorni in virtù del decreto “svuota carceri” Michele Misseri sta scontando nel carcere di Lecce la pena di 8 anni per l’occultamento del cadavere della nipote Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa dalla figlia Sabrina Misseri e da sua moglie Cosima Serrano, e poi gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. L’uomo ora ha ottenuto uno sconto di pena, pari a 41 giorni, grazie al decreto «svuota carceri». Il reclamo presentato dal suo avvocato difensore è stato accolto dal giudice di sorveglianza del tribunale di Lecce, Stefano Sernia. Il legale di Misseri aveva basato la richiesta su due motivazioni: la prima riguarda il fatto che “il detenuto è costretto in una cella che non mette a disposizione di chi vi è rinchiuso il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) pari a 41 giorni in virtù del decreto “svuota carceri”sta scontando nel carcere di Lecce ladi 8 anni per l’occultamento del cadavere della nipote, la 15enne di Avetrana uccisa dalla figlia Sabrinae da sua moglie Cosima Serrano, e poi gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. L’uomo ora ha ottenuto unodi, pari a 41 giorni, grazie al decreto «svuota carceri». Il reclamo presentato dal suo avvocato difensore è stato accolto dal giudice di sorveglianza del tribunale di Lecce, Stefano Sernia. Il legale diaveva basato la richiesta su due motivazioni: la prima riguarda il fatto che “il detenuto è costretto in una cella che non mette a disposizione di chi vi è rinchiuso il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusev76 : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio Sarah Scazzi, sconto di pena di 41 giorni per Michele Misseri. L'uomo, condannato in via definitiva a 8 anni di… - Agenzia_Ansa : Omicidio Sarah Scazzi, sconto di pena di 41 giorni per Michele Misseri. L'uomo, condannato in via definitiva a 8 an… - 361_magazine : Omicidio Sarah Scazzi, lo zio Michele Misseri ottiene uno sconto di pena - valibona44 : All'interno della #polizia metropolitana di Londra (Met) '#sessismo e #razzismo sono routine, l'#omofobia 'profonda… - occhio_notizie : ?? Michele Misseri, il 68enne contadino di Avetrana condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per la soppr… -