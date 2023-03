Ferragnez, nuova bomba di Corona: “Fedez e Luis Sal hanno un relazione” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fabrizio Corona torna alla carica contro Fedez. Qualche settimana fa, l’ex re dei paparazzi aveva affermato che Chiara Ferragni fosse intenzionata a chiedere il divorzio. Adesso Corona la spara ancora più grossa. Fabrizio Corona (foto da Instagram)Il presunto ultimatum di Chiara Ferragni “Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de ‘Il muschio selvaggio’ è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due”, ha asserito sul suo canale Telegram. Fedez: “Se fossi omosessuale, lo direi” Lo scorso febbraio, Fedez aveva accusato Mario ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fabriziotorna alla carica contro. Qualche settimana fa, l’ex re dei paparazzi aveva affermato che Chiara Ferragni fosse intenzionata a chiedere il divorzio. Adessola spara ancora più grossa. Fabrizio(foto da Instagram)Il presunto ultimatum di Chiara Ferragni “Chiara Ferragni ha messodavanti ad un bivio: o lei oSal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nellapuntata de ‘Il muschio selvaggio’ è sparito, senza avviso e preavviso,Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata unatra i due”, ha asserito sul suo canale Telegram.: “Se fossi omosessuale, lo direi” Lo scorso febbraio,aveva accusato Mario ...

