Vai agli ultimi Twett sull'argomento... furlanrodrigo82 : RT @DSportsBR: Chegada Emocionante?? Milano Sanremo 2023 ??Anota na agenda ??22/3 | Qua | 10h ???????Classic Brugge Panne ??23/3 | Qui | 10h… - eder_taffarel : RT @DSportsBR: Chegada Emocionante?? Milano Sanremo 2023 ??Anota na agenda ??22/3 | Qua | 10h ???????Classic Brugge Panne ??23/3 | Qui | 10h… - DSportsBR : Chegada Emocionante?? Milano Sanremo 2023 ??Anota na agenda ??22/3 | Qua | 10h ???????Classic Brugge Panne ??23/3 | Qui… -

Festeggia il belga dell'Alpecin - Deceuninck, ma sulla graticola ci finisce il connazionale Lampaert, che scatta e taglia fuori dai giochi il proprio capitano ......essere in splendida forma pure sul percorso di casa lungo 211km della- De Panne. In una giornata caratterizzata dal tempo avverso, il belga ha fatto sua la 47a edizione della Bruges...Arrivo a braccia alzate per Elisa Balsamo con indosso la maglia iridata. Questa l'immagine finale della- De Panne lo scorso anno. Un'immagine che l'attuale campionessa italiana spera si possa ripetere anche giovedì prossimo, 23 marzo . Un percorso completamente piatto che le si addice e ...

Classic Brugge-De Panne 2023, vince Philipsen. Caos in casa Soudal Quick-Step - Sport - Altri Sport QUOTIDIANO NAZIONALE

Classic Brugge-De Panne 2023, vince Philipsen. Caos in casa Soudal Quick-Step Festeggia il belga dell'Alpecin-Deceuninck, ma sulla graticola ci finisce il connazionale Lampaert, che scatta e taglia ...L’Alpecin-Deceuninck continua a dar spettacolo: dopo la Milano-Sanremo arrivano i primi colpi anche in Belgio, con il trionfo alla Classic Brugge-De Panne di Jasper Philipsen. Super vittoria in uno sp ...